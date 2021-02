Bologna | contrae il Covid a 11 anni | è in gravi condizioni Non ha patologie pregresse

(Di venerdì 26 febbraio 2021)il, adesso è in. Il virus torna a spaventare adove una bambina di soli 11è stata ricoverata e intubata al Policlinico Sant’Orsola. La piccola aveva contratto il-19 e le suesono progressivamente peggiorate nelle ultime ore. Secondo quanto si apprende, la bambina non aveva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

davideb1968 : @Lucrezi97533276 A Bologna l’asl ha chiarito che chi non si vaccina e contrae il covid,non ha diritto ad alcun risarcimento. -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna contrae

Teleclubitalia

I dati, preoccupanti, hanno spinto le istituzioni locali a disporre proprio per l'area metropolitana di, a partire da domani, sabato 27 febbraio, il passaggio in zona arancione scuro. ......a colleghi dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale delle Università di Trento e di. Il ... L'Ebm sisulla base di uno stimolo elettrico, ma può essere impiegato anche come una pompa, ...In totale sono più di 90mila gli uomini e le donne del mondo della sanità ad avere ricevuto entrambe le dosi di vaccino: immunizzati il 75% dei medici, il 68% degli infermieri e il 58% degli operatori ...(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Comincia a dare risultati in Emilia-Romagna ... mentre le persone assistite nelle strutture socio-sanitarie che hanno contratto il virus sono passate da 2.353 a 782 (-66%).