Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021)DEL 25 FEBBRAIOORE 9.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO PER INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE SALARIA, E SULLA STESSA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA RISOLTO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA DIRAMAZIONENORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E FIANONO IN DIREZIONE A1FIRENZE PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL NODO CON LA ...