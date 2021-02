Uomini e Donne, la delusione di Roberta Di Padua: "Riccardo mi ha contattata a San Valentino poi..." (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale, Roberta Di Padua delusa da Riccardo Guarnieri che le invia un messaggio a San Valentino per poi uscire con Antonella. Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella Puntata disu Canale,Didelusa daGuarnieri che le invia un messaggio a Sanper poi uscire con Antonella.

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - iris26692983 : @AtlantisProm Hai messo l’hashtag di uomini e donne ma va benissimo così - pesisssimo : @Annalagavo @fiftycb @Mmaisia @Blackeyed7777 Parlo degli uomini A 50/60 anni quando fanno così mi sembrano adolesce… -