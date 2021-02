Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 10:10 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo via Libera del Consiglio dei Ministri alla lista dei sottosegretari il Consiglio dei Ministri Dopo alcune frizioni tra i partiti che hanno portato una sospensione della riunione nominati i sottosegretari di Stato sono 39 19 e 20 uomini grande a sconfiggere il virus Non possiamo allentare le misure il nuovo dpcm dal 6 marzo al 6 aprile il governo si impegna a corrispondere pronti Ristori a tutte le amiche interessate Dalle misure restrittive e andiamo ancora a voltare pagina l’autopsia conferma lo scontro a fuoco in Congo Attanasio Iacovacci sono stati uccisi da 4 proiettili la tacca fate piangere che i proiettili hanno trapassato i corpi Da sinistra a destra è stato individuato un proiettile di un ak-47 un vero e proprio Kalashnikov Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo via Libera del Consiglio dei Ministri alla lista dei sottosegretari il Consiglio dei Ministri Dopo alcune frizioni tra i partiti che hanno portato una sospensione della riunione nominati i sottosegretari di Stato sono 39 19 e 20 uomini grande a sconfiggere il virus Non possiamo allentare le misure il nuovo dpcm dal 6 marzo al 6 aprile il governo si impegna a corrispondere pronti Ristori a tutte le amiche interessate Dalle misure restrittive e andiamo ancora a voltare pagina l’autopsia conferma lo scontro a fuoco in Congo Attanasio Iacovacci sono stati uccisi da 4 proiettili la tacca fate piangere che i proiettili hanno trapassato i corpi Da sinistra a destra è stato individuato un proiettile di un ak-47 un vero e proprio Kalashnikov Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati ...

