(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mattia Del Zotto non è imputabile per la morte della zia e dei nonni: la Cassazione ha confermato l'assoluzione del ...

Today_it : Uccise i parenti con il tallio: assolto per infermità mentale - Filippo83900284 : @giullimer Chiedilo a tutte le vittime delle mafie, ai parenti delle persone uccise perché non hanno voluto sottome… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise parenti

Il Fatto Quotidiano

Mattia Del Zotto non è imputabile per la morte della zia e dei nonni: la Cassazione ha confermato l'assoluzione del ......generale esprime le sue piu' sentite condoglianze alle famiglie delle trie personenell'... estendendo le condoglianze alle famiglie e aidi coloro che hanno perso la vita. In precedenza, ...A sferrare i fendenti, uno dei quali - fatale - ad un occhio, è stato proprio il minore. La loro unica preoccupazione era come spendere i soldi”, spiega il capo della squadra mobile di Foggia, Mario G ...Il premier Mario Draghi e la sindaca di Roma Virginia Raggi hanno accompagnato i parenti dell'ambasciatore e del carabiniere uccisi in Congo (ANSA) ...