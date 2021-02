Twitter: società punta a 315 mln di utenti attivi e fatturato di 7,5 mld dlr entro fine 2023 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Twitter punta a raggiungere 315 milioni di utenti attivi monetizzabili al giorno (mDau) entro il quarto trimestre del 2023 contro 152 mln alla fine del quarto trimestre del 2019. E' quanto si legge in un documento fornito alla Sec dal gruppo fondato da Jack Dorsey. Nel documento Twitter spiega che nello stesso periodo l'obiettivo è raddoppiare il fatturato, che nel 2020 si attesta a 3,7 miliardi di dollari, per raggiungere "almeno" i 7,5 mld di dollari. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) -a raggiungere 315 milioni dimonetizzabili al giorno (mDau)il quarto trimestre delcontro 152 mln alladel quarto trimestre del 2019. E' quanto si legge in un documento fornito alla Sec dal gruppo fondato da Jack Dorsey. Nel documentospiega che nello stesso periodo l'obiettivo è raddoppiare il, che nel 2020 si attesta a 3,7 miliardi di dollari, per raggiungere "almeno" i 7,5 mld di dollari.

