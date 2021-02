Tommaso Zorzi: record di ascolti per l’ultima puntata del suo Late Show (Di giovedì 25 febbraio 2021) record di ascolti per Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi e il suo Late Show al Grande Fratello Vip chiudono con il botto. Lo spin-off del GFVip, ormai collaudato da diverse settimane, si è rivelato un vero e proprio successo di pubblico. Già le scorse puntate avevano fatto registrare dei numeri enormi per il canale 55 del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 febbraio 2021)dipere il suoal Grande Fratello Vip chiudono con il botto. Lo spin-off del GFVip, ormai collaudato da diverse settimane, si è rivelato un vero e proprio successo di pubblico. Già le scorse puntate avevano fatto registrare dei numeri enormi per il canale 55 del L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - _vuoicondurretu : RT @Chiamomilla: In questa foto ci sono Tommy e Tommaso Zorzi E solo noi li abbiamo amati entrambi #tzvip - xkissyharries : RT @Limitlessdiary: 'Lo share è di tutti xd !!1!1' Si di tommi, tommaso e zorzi #tzvip -