Tommaso Zorzi commosso e tutti sciolti Ma nemmeno immagina cosa è accaduto fuori dal GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancheè già finalista di questo quinto GF Vip, dunque è chiaro che arriverà dritto al primo marzo, ultimo giorno di questa lunghissima edizione del reality. Con lui anche Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli e chissà chi tra gli altri vipponi rimasti in gioco resisterà fino alla fine. I giochi sono aperti ed è difficile più che mai fare una previsione sul vincitore di questo GF Vip che tiene compagnia al pubblico dal 14 settembre scorso ma unaè certa:è entrato nei cuori dei telespettatori. Non a caso è lui il conduttore del GF Late Show, o come l’hanno ribattezzato i fan il TZ Late Show, dove ha dimostrato quanto sia bravo a fare il conduttore televisivo. (Continua dopo la foto) Ma come detto il GF Vip sta per finire e mercoledì sera è andata in onda l’ultima puntata ...