Sport: Figc, Fip e Fipav a Draghi, 'non gravare di ulteriori oneri società' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - “In questo momento così drammatico per il nostro Paese noi Presidenti della Figc, della Fip e della Fipav, ci rivolgiamo direttamente alla Sua persona. Il tema oggetto della nostra missiva è il varo legislativo dei decreti delegati di riforma dello Sport che potrebbe trovare compimento nel corso della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Noi siamo assolutamente favorevoli al pieno riconoscimento di maggiori tutele a favore di atlete ed atleti, di allenatori e collaboratori Sportivi, ma al contempo siamo ben consci degli enormi problemi che le società Sportive stanno affrontando. Rileviamo inoltre come due tematiche in modo particolare, quali l'abolizione del cosiddetto ‘vincolo Sportivo' e la nuova disciplina relativa al ‘lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - “In questo momento così drammatico per il nostro Paese noi Presidenti della, della Fip e della, ci rivolgiamo direttamente alla Sua persona. Il tema oggetto della nostra missiva è il varo legislativo dei decreti delegati di riforma delloche potrebbe trovare compimento nel corso della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Noi siamo assolutamente favorevoli al pieno riconoscimento di maggiori tutele a favore di atlete ed atleti, di allenatori e collaboratoriivi, ma al contempo siamo ben consci degli enormi problemi che leive stanno affrontando. Rileviamo inoltre come due tematiche in modo particolare, quali l'abolizione del cosiddetto ‘vincoloivo' e la nuova disciplina relativa al ‘lavoro ...

FIGCfemminile : ?????? | Semifinali d’andata: Roma-Juventus e Inter-Milan saranno trasmesse su @TIM_vision e @SkySport! ????… - pensodunquerido : Imbarazzante lettera di @FIGC , FIP @Italbasket e @Federvolley al Presidente del Consiglio dei Ministri… - fisicoperaria : @stebellentani Tra l'altro Stefano forse mi puoi aiutare: mi ricordo un'articolo della Gazzetta dello Sport in cui… - PantheonVerona : La Lega Nazionale Dilettanti, in merito agli attesi indirizzi per la ripresa dell’Eccellenza e degli altri campiona… - Storie_sport : Il voto in Figc. I conti tornano. Quelli del Revisore dei Conti... pure. -