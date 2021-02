Scuole chiuse | ristoranti aperti | la proposta delle Regioni non piace al Governo

Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - francescocosta : L’idea che ci aspettano più di due settimane di speciali e pagine e servizi e ricorrenze – le zone rosse, le scuole… - Daeny93812266 : @Abbiamovintonoi Di questa edizione del GFVIP il problema è stato 'LE SCUOLE CHIUSE' - cocchi2a : RT @Virus1979C: Variante inglese: preoccupa la situazione nel napoletano Scuole chiuse a San Giorgio a Cremano - massimosab : RT @Teresat73540673: -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

Orizzonte Scuola

Sport solo all'aperto, piscine e palestre. Si lavora per i ristoranti aperti alla sera e le ...e gialle è confermata la didattica in presenza tra il 50 e il 75 % per gli alunni delle...APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Varianti,in mezza Italia: ecco dove. La mappa regione... L'EPIDEMIA Covid, nei Paesi ricchi si muore di più? Nuovi studi spiegano... Varianti,...In una nota consegnata ieri da una delegazione composta da un docente, due genitori e l'avvocato dei due comitati promotori della manifestazione "La scuola si-cura. Non si chiude", organizzata sotto ...Segnali preoccupanti di ripresa della pandemia in 6 regioni e due province autonome ma la Sicilia regge. Al Sud due regioni vorrebbero chiudere le scuole. il governo annuncia il mantenimento delle fas ...