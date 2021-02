Rubato a Sotto il Monte un anno fa | recuperato un camino in breccia dell’Ottocento

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Uninè statodai carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza. L’indagine era stata avviata il 2 marzo 2020 dai carabinieri monzesi a seguito della denuncia del furto consumato nel settembre precedente in una villa disabitata diil, sporta dal proprietario 52enne. I militari brianzoli himmediatamente provveduto a inserire il bene nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database di opere d’arte rubate al mondo. La conseguente attività di controllo e le mirate verifiche svolte sugli esercizi di commercio antiquariale hpermesso di individuare il manufatto in vendita sul sito internet di un esercente viterbese, risultato estraneo ...

