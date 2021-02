Roma, incendio in una roulotte: un morto (Di venerdì 26 febbraio 2021) incendio in una roulotte alle porte di Roma. Rinvenuto un corpo carbonizzato. Indagini in corso. Roma – Un incendio è divampato in una roulotte alle porte di Roma nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Come riportato da Sky TG24, i vigili del fuoco hanno rinvenuto un corpo all’interno del mezzo completamente carbonizzato. Solamente l’autopsia chiarirà meglio l’identità della vittima. Le prime informazioni fanno pensare ad un incidente. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito del frigorifero. La Procura ha aperto un’indagine e i carabinieri, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire meglio quanto accaduto. Uomo accoltellato a Roma La tragedia di Ardea è ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021)in unaalle porte di. Rinvenuto un corpo carbonizzato. Indagini in corso.– Unè divampato in unaalle porte dinella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Come riportato da Sky TG24, i vigili del fuoco hanno rinvenuto un corpo all’interno del mezzo completamente carbonizzato. Solamente l’autopsia chiarirà meglio l’identità della vittima. Le prime informazioni fanno pensare ad un incidente. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito del frigorifero. La Procura ha aperto un’indagine e i carabinieri, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire meglio quanto accaduto. Uomo accoltellato aLa tragedia di Ardea è ...

