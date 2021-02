Quando riaprono i bar? Per ora uno l’hanno aperto “online” | idea geniale!

Shakennotstirr5 : @Francesc_hell Quando riaprono - infoitsalute : Palestre e piscine, quando riaprono? Le ipotesi con il nuovo Dpcm - Aguy65338248 : @LegaSalvini Quindi si riaprono i ristoranti, ma anche teatri e cinema? In pratica tutto? Visto che la situazione è… - c_semeraro : Quando riaprono i manicomi? C'è gente che più va avanti, più peggiora #prelemi - lavocedellapau : Oggi è il compleanno della mia allenatrice vita mia quando riaprono la palestra ti darò tutti i miei soldi mi iscriverò per 2 anni di fila -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Milano, 25 febbraio 2021 - Dopo il decreto legge Covid emanato dal governo Draghi, è in arrivo il nuovo Dpcm, c he andrà a sostituire quello in scadenza il 5 marzo e che s arà in vigore fino al 6 ...... infatti, ha considerato la possibilità di discussione solol'Oms riconoscerà un certificato ...nostre ossa LEGGI Le gallery più viste I 10 Paesi del mondo ideali dove andare in pensione...I bar ancora sono chiusi e molti ne sentono la mancanza: nasce così il primo online, l'idea per far rivivere le serate in compagnia è geniale ...L’amministrazione Biden sta ricevendo numerose critiche dopo che riapre una struttura in Texas destinate ai bambini migranti.