Pirelli | CdA approva buonuscita del direttore generale e co-CEO Papadimitriou

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione dihato i termini e le condizioni della risoluzione del rapporto di lavoro, a far data dal 28 febbraio prossimo e già comunicata il 20 gennaio, con ilco-CEO Angelosmanterrà comunque le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del comitato strategie. Il CdA ha inoltre qualificatoamministratore non esecutivo. “In conformità con l’attuale politica sulla remunerazione del gruppo – spiegain una nota – asono riconosciuti, oltre agli importi spettanti a titolo di compensi e altre prestazioni giuslavoristiche maturate sino alla data di cessazione, 10 mensilità della ...

Il Messaggero

Inoltre, Papadimitriou rimarra' vincolato, per i due anni successivi alla cessazione dalla carica di consigliere, a un patto di non concorrenza, valido per i principali Paesi in cui Pirelli opera, a ...