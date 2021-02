Napoli-Granada 2-1 | Zielinski e Fabian non bastano | azzurri eliminati dall’Europa League

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - DiMarzio : #UEL, #Napoli | I convocati per il Granada e la probabile formazione con qualche cambiamento in vista - armigno : @eantoniopolonia Il Granada e una squadra più valida del Napoli eh... - TuttoMercatoWeb : VIDEO - Napoli-Granada 2-1, ma non basta: passano gli spagnoli. Gli highlights della sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Granada

Parola di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport dopo il 2 - 1 inflitto dal suoal, risultato che non ha però consentito agli azzurri di accedere agli ottavi di finale di Europa ...2 - 1: la partita minuto per minuto e le reazioni In emergenza con sette uomini infortunati, Gennaro Gattuso ripropone la difesa a tre vista una sola volta quest'anno nella ...Al termine della gara vinta per 2-1 contro il Granada, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa ..."Non ci sono più scuse, dobbiamo dare tutto fino alla fine per arrivare a qualificarci per la Champions". "Sapevamo che volevamo andare avanti e uscire oggi fa male perché contro il Granada potevamo f ...