Massimo Ghini, il dramma: “Mio figlio in ospedale con polmonite bilaterale da Covid” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimo Ghini ha raccontato ad AdnKronos il dramma che sta vivendo per il figlio 25enne colpito da polmonite bilaterale dopo una festa in casa con gli amici Momenti di ansia e preoccupazione per l’attore romano per il ricovero del figlio 25enne che ha accusato problemi fisici a seguito del contagio da Covid-19. Per il giovane L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha raccontato ad AdnKronos ilche sta vivendo per il25enne colpito dadopo una festa in casa con gli amici Momenti di ansia e preoccupazione per l’attore romano per il ricovero del25enne che ha accusato problemi fisici a seguito del contagio da-19. Per il giovane L'articolo proviene da Leggilo.org.

