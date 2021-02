Massimo Galli spiega perché la variante inglese è più contagiosa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimo Galli, direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, è intervenuto ad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sul Nove. Ha spiegato per quali ragioni la variante inglese è più contagiosa, affermando: “perché la variante inglese è più contagiosa? Per la migliore affinità per i recettori, nel senso che arrivando a contatto con le cellule umane s’attacca meglio e probabilmente entra meglio”. E fa un esempio: “Insomma, lei avrà avuto un compagno di scuola che riusciva più simpatico alle ragazze di lei? Ecco, questo maledetto recettore risulta più simpatico ai nostri recettori. Questa proteina fatta, appunto, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021), direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, è intervenuto ad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sul Nove. Hato per quali ragioni laè più, affermando: “laè più? Per la migliore affinità per i recettori, nel senso che arrivando a contatto con le cellule umane s’attacca meglio e probabilmente entra meglio”. E fa un esempio: “Insomma, lei avrà avuto un compagno di scuola che riusciva più simpatico alle ragazze di lei? Ecco, questo maledetto recettore risulta più simpatico ai nostri recettori. Questa proteina fatta, appunto, ...

