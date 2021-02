Leone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le prossime settimane saranno un periodo ideale per ricordare le persone della tua vita che sono morte, e anche gli antenati che non hai conosciuto o che hai conosciuto poco. Hanno consigli da offrirti, sentimenti con cui nutrirti e correzioni... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le prossime settimane saranno un periodo ideale per ricordare le persone della tua vita che sono morte, e anche gli antenati che non hai conosciuto o che hai conosciuto poco. Hanno consigli da offrirti, sentimenti con cui nutrirti e correzioni... Leggi

