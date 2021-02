Inter, Suning sospesa in Borsa. Cessione più vicina? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cessione Inter più vicina? Il titolo Suning è sospeso in Borsa. E il cambio di proprietà potrebbe essere ad un passo. MILANO – Cessione Inter più vicina? Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, il titolo Suning è sospeso in Borsa e presto ci potrebbero essere delle importanti novità. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile ingresso dello Stato in capitale. Un passaggio destinato a poter cambiare la proprietà della società nerazzurra. E sembra rafforzarsi, nelle ultime ore, l’ipotesi di una Cessione a Bc Partners, gruppo realmente Interessato ad acquistare il club Interista. Rischio di un mercato estivo ‘in sordina’ Serve un cambio di passo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021)più? Il titoloè sospeso in. E il cambio di proprietà potrebbe essere ad un passo. MILANO –più? Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, il titoloè sospeso ine presto ci potrebbero essere delle importanti novità. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile ingresso dello Stato in capitale. Un passaggio destinato a poter cambiare la proprietà della società nerazzurra. E sembra rafforzarsi, nelle ultime ore, l’ipotesi di unaa Bc Partners, gruppo realmenteessato ad acquistare il clubista. Rischio di un mercato estivo ‘in sordina’ Serve un cambio di passo ...

Corriere : Inter: Suning sospesa in Borsa, voci di un cambio di proprietà. Che succederà alla soci... - FcInterNewsit : Yuan Bi (Titan Sports Plus) a FcIN: 'Suning terrà l'Inter solo in caso di prestito. Ultima parola a Jindong Zhang' - Gazzetta_it : #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - cataldi_marco : @mantinori86 @FBiasin Voi state molto peggio di altri... Suning infatti vende. È in crisi il proprietario. Manca… - news_mondo_h24 : Inter, Suning sospesa in Borsa. Cessione più vicina? -