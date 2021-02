Inter | gli ad Marotta e Antonello e il ds Ausilio positivi al Covid

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutte notizie in casa. Il club nerazzurro ha comunicato latà al-19 degli amministratori delegati, Alessandroe Giuseppe, del direttore sportivo, Piero, del legale del club, Angelo Capellini e di un membro dello staff tecnico di cui non è stato comunicato il nome. “Tutti i dirigenti e l’o gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario“, fa sapere la società in una nota. Di seguito il comunicato completo dell’. “FCnazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultatial-19: i due Amministratori Delegati, Alessandroe Giuseppe ...

amministratori delegati dell', Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico, sono ...Il francese ha archiviato il fastidio muscolare che lo ha costretto a restare fuori per tre partite consecutive (, Samp e Spezia ) e si candida ad un posto da titolare per Udine . Il russo ...A chi gli chiede in queste ore della più criticata tra le sue incursioni ... dato il personaggio capace anche nel recente derby di spaventare l'Inter, prima che il resto del Milan in calando si ...Ultim’ora in casa Inter. La società nerazzurra ha da poco rilasciato un breve comunicato nel quale si comunica la positività al Coronavirus di 5 membri della società, tra cui quattro dirigenti ed un m ...