Governo Draghi: la lista dei sottosegretari nominati dal Cdm

Ecco la lista dei sottosegretari del Governo Draghi nominati dal Consiglio dei ministri. Malumori nel Pd per Molteni al Viminale. Tra le novità: Tabacci al coordinamento economico e Gabrielli alla sicurezza La nomina dei sottosegretari e viceministri apre un caso al Viminale dove approda il sottosegretario dei decreti Salvini ed esce il viceministro del Pd, Matteo Mauri,…

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo Draghi, serve una politica estera rinnovata . La politica estera presentata da Mario Draghi durante il suo intervento al Senato non ha lasciato intravedere grandi novità rispetto al governo Conte 2. I rapporti internazionali sono stati inseriti in fondo al discorso, con brevi ...

Otto Regioni superano soglia 'critica' di terapia intensiva, frenano le vaccinazioni anti Covid Per uscire dalla pandemia, conclude, "è necessario un netto cambio di passo del Governo Draghi". Inoltre la Fondazione rende noto l'ultimo monitoraggio indipendente sull'andamento della pandemia. ...

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Governo Draghi, il recupero del Centro-Sud: la mappa dei sottosegretari E proprio in base a questa forte predominanza di rappresentanza del Nord Italia nella compagine di governo, si è poi reso necessario un riequilibrio geografico oltre che politico nella composizione de ...

Nuovo Dpcm 6 marzo. Cosa cambia e cosa rimane uguale Si aggiunge un quarto colore: l'arancione scuro. Resta il divieto di spostamento tra regioni. Sì per le seconde case ma solo per le fasce gialla e arancione ...

