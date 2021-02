Governo Draghi, completata la squadra: ecco le nomine dei sottosegretari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con il Consiglio dei Ministri di ieri, 24 febbraio 2021, si è ufficialmente chiuso il capitolo nomine della squadra di Governo del premier Draghi. Fonti Ansa raccontano di un CdM concitato, caratterizzato da tensioni e veti che hanno portato alla sospensione della seduta. Il Comunicato stampa del Governo stesso riporta che la seduta è stata sospesa per un paio d’ore, prima di chiudersi definitivamente alle 20.05 con l’elenco (non ancora definitivo) dei sottosegretari. Come si legge nel comunicato, infatti, manca la nomina del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, che verrà nominato nei prossimi giorni. Veniamo adesso alla lista: 39 sottosegretari, 6 dei quali assumeranno le funzioni di Viceministro, 19 donne e 20 uomini. ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con il Consiglio dei Ministri di ieri, 24 febbraio 2021, si è ufficialmente chiuso il capitolodelladidel premier. Fonti Ansa raccontano di un CdM concitato, caratterizzato da tensioni e veti che hanno portato alla sospensione della seduta. Il Comunicato stampa delstesso riporta che la seduta è stata sospesa per un paio d’ore, prima di chiudersi definitivamente alle 20.05 con l’elenco (non ancora definitivo) dei. Come si legge nel comunicato, infatti, manca la nomina delo alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, che verrà nominato nei prossimi giorni. Veniamo adesso alla lista: 39, 6 dei quali assumeranno le funzioni di Viceministro, 19 donne e 20 uomini. ...

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto rispettivamente viceministra al Ministero delle Infrastruttur… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - zazoomblog : Governo Draghi completata la squadra: ecco le nomine dei sottosegretari - #Governo #Draghi #completata #squadra: - MRGUMEDE52 : RT @ilpost: I sottosegretari del governo Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Covid, scontro Zingaretti - Salvini sulle chiusure a Pasqua La replica di Zingaretti: 'Irrispettoso è mettere a rischio le vite' leggi anche Nuovo Dpcm Draghi, ... Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dal Governo e rispettarla. Così si sta in una ...

Coronavirus oggi 25 febbraio: il bollettino con i contagi Covid in Italia Come già annunciato dal premier Draghi, la linea del nuovo governo è quella di adottare i provvedimenti con anticipo e di confrontarsi passo passo con gli enti locali. Quello che è certo è che ...

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Pd: Cerno, 'più che un congresso servirebbe esorcismo' Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sono colpito dalla sindrome neodemocristiana dei senatori Pd che militano già in prossimità della Lega nord. Il mio modesto consiglio è dare una mossa al governo Draghi su ...

Tra sottosegretari del governo Draghi anche due baresi: Sasso (Lega) e Sisto (Fi) Il primo occuperà la casella di sottosegretario all'Istruzione nel Ministero guidato da Patrizio Bianchi. Sisto, invece, sarà a fianco della brindisina Anna Macina (M5S) al Ministero della Giustizia, ...

La replica di Zingaretti: 'Irrispettoso è mettere a rischio le vite' leggi anche Nuovo Dpcm, ... Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dale rispettarla. Così si sta in una ...Come già annunciato dal premier, la linea del nuovoè quella di adottare i provvedimenti con anticipo e di confrontarsi passo passo con gli enti locali. Quello che è certo è che ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sono colpito dalla sindrome neodemocristiana dei senatori Pd che militano già in prossimità della Lega nord. Il mio modesto consiglio è dare una mossa al governo Draghi su ...Il primo occuperà la casella di sottosegretario all'Istruzione nel Ministero guidato da Patrizio Bianchi. Sisto, invece, sarà a fianco della brindisina Anna Macina (M5S) al Ministero della Giustizia, ...