Gaia Gozzi a cuore (amaro) aperto prima di Sanremo 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Trenta domande in 10 minuti (no, abbiamo barato, i minuti alla fine sono qualcuno di più): non proprio un record da guinness dei primati, ma certamente un vorticoso botta&risposta con Gaia Gozzi che si appresta, per la prima volta, ad affrontare il temibile palco del Teatro Ariston. Ricordi legati al Festival di Sanremo e pronostici, colleghi e amici, paura e impazienza, anticipazioni (quel poco che si può) sul suo brano Cuore amaro e molto altro. La cantante italo brasiliana si racconta in totale sincerità nella nostra videointervista.

