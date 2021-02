Funerali Attanasio e Iacovacci, dagli inizi nell’arma all’ultimo saluto: il videomessaggio dei Carabinieri per ricordare il collega ucciso (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La sua vita è stata breve, il suo ricordo durerà in eterno”. Così l’Arma dei Carabinieri ha voluto ricordare, nel giorno dei Funerali di Stato, il carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso insieme all’ambasciatore Luca Attanasio durante un attacco in Congo. L’Arma ha pubblicato un breve videomessaggio ripercorrendo i momenti della vita di Iacovacci nel corpo. “Oggi tutti i Carabinieri commossi lo accompagneranno nell’ultimo viaggio – si legge nel post che accompagna il video – Vittorio, ancora una volta, sarà al fianco dell’ambasciatore Attanasio, assolvendo in eterno il suo compito di fedeltà alle Istituzioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La sua vita è stata breve, il suo ricordo durerà in eterno”. Così l’Arma deiha voluto, nel giorno deidi Stato, il carabiniere Vittorioinsieme all’ambasciatore Lucadurante un attacco in Congo. L’Arma ha pubblicato un breveripercorrendo i momenti della vita dinel corpo. “Oggi tutti icommossi lo accompagneranno nell’ultimo viaggio – si legge nel post che accompagna il video – Vittorio, ancora una volta, sarà al fianco dell’ambasciatore, assolvendo in eterno il suo compito di fedeltà alle Istituzioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

