Fatti curare | studentessa anti Dad insultata da prof sui social

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Anita,di una scuola media di Torino, è statadaiessori suiper aver manifestato contro la didattica a distanza "". "Disagiata". E ancora: "Ci vuole uno bravo psicoterapeuta". Sono soltanto alcuni degli insulti rivolti suiad Anita Iacovelli,12enne della scuola media Italo Calvino di Torino, "colpevole" di aver manifestato contro la Dad (Didattica a distanza). Ad attaccarla soprattuttoessori che non hanno lesinato epiteti di dubbio gusto nei confronti della ragazzina. Sulla vicenda è interevenuta l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Tutto questo è vergognoso e desolante", scrive in un post su Facebook. La battaglia ...

Fa male ripeterli, ma credo sia necessario', scrive la ministra che li cita: '', mandiamola a pulire i bagni, disagio, assistenti sociali, malattia mentale'. E così via. C'è anche chi - ...