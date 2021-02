Estrazione Lotto | Simbolotto e Superenalotto di oggi 25 febbraio 2021 | in tempo reale

Leggi su kronic

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Andiamo a scoprire insieme ed ini numeri per quanto l’del, simboe superenaper, 25(web source)Secondadel, superenae simbodella settimana con la possibilità per milioni e milioni di italiani che puntano al grosso jackpot messo a disposizione. Continua a crescere sempre più la posta in palio, considerato che manca daormai un vincitore. In serata parte quindi la corsa agli oltre 100 milioni di euro ai quali puntano gli scommettitori. Infatti, con un montepremi che sale sempre più, cresce anche la quota degli ...