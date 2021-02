Enel, CdA delibera emissione prestiti obbligazionari fino a 3 miliardi (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Enel ha autorizzato l’emissione, entro il 31 dicembre 2021, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo pari al controvalore di 3 miliardi di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso private placements. Il CdA ha inoltre revocato per la parte non ancora eseguita, pari a circa 0,9 miliardi di euro, la precedente delibera del 10 giugno 2020 relativa all’emissione di uno o più prestiti obbligazionari da parte della società, fatti salvi tutti gli effetti relativi alle emissioni già effettuate. Le nuove emissioni serviranno a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha autorizzato l’, entro il 31 dicembre 2021, di uno o piùnon convertibili subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo pari al controvalore di 3di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso private placements. Il CdA ha inoltre revocato per la parte non ancora eseguita, pari a circa 0,9di euro, la precedentedel 10 giugno 2020 relativa all’di uno o piùda parte della società, fatti salvi tutti gli effetti relativi alle emissioni già effettuate. Le nuove emissioni serviranno a ...

