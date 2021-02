Dayane Mello fa coming out e confessa di essere innamorata di Rosalinda: “Il nostro era amore non amicizia” (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dayane Mello e Rosalinda Cannavò Lunedì sera su Canale 5 è andato im onda il 42esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 che ha vistobliscita di Andrea Zenga. Dayane Mello durante la serata ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, che ultimamente è stato compromesso da quando la 28enne messinese si è fidanzata con il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la modella brasiliana. Il dolore della modella brasiliana Dopo la clip in questione, Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 ha preso la parola dicendo la sua, ovvero che in questo momento lei è certa che Rosalinda stia vivendo un sentimento vero e lei in questo momento, avendo perso suo fratello Lucas, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021)Cannavò Lunedì sera su Canale 5 è andato im onda il 42esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 che ha vistobliscita di Andrea Zenga.durante la serata ha parlato del suo rapporto conCannavò, che ultimamente è stato compromesso da quando la 28enne messinese si è fidanzata con il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la modella brasiliana. Il dolore della modella brasiliana Dopo la clip in questione,al Grande Fratello Vip 5 ha preso la parola dicendo la sua, ovvero che in questo momento lei è certa chestia vivendo un sentimento vero e lei in questo momento, avendo perso suo fratello Lucas, ...

