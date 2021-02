Agenzia_Ansa : Altro balzo di positivi al #Covid nelle ultime 24 ore in Italia: 19.886 nuovi casi e 308 vittime #ANSA - rtl1025 : ?? Un orchestrale di #sanremo2021 è risultato positivo al #Covid prima dell'ingresso al Teatro Ariston per le prove.… - myrtamerlino : La priorità economica? Vaccinare, vaccinare, vaccinare! Le dosi arriveranno, l'organizzazione non si improvvisa! N… - edigram : @lefrasidiosho Breaking! G. Pavesi nuovo direttore Sanità Lombarda Vanta CV encomiabile:nel '93 arrestato x tangen… - JOvincello95 : RT @SkyTG24: Covid, altro balzo di positivi: 19.886 in 24 ore, 308 vittime. I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro

Agenzia ANSA

Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra quasi 20mila nuovi contagi in un giorno, a fronte di 353.704 tamponi (compresi i test rapidi). La percentuale di positivi è al 5,6%. Il ...... per affari e per andare in vacanza, oltre a godere finalmente di eventi culturali, e". Così ... Kyriakos Mitsotakis, per creare una coalizione per spingere l'iniziativa del passaporto, in ...Si registrano, purtroppo, 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Sale all'11, ...L'AQUILA Un progetto a sostegno delle comunità locali partito in diverse città, porterà entro marzo 2021 alla distribuzione di 100mila pasti caldi in tutta ...