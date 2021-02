Covid-19, nuovo lockdown in Filandia: chiusura di 3 settimane (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid-19, ritorna in lockdown in Finlandia: c’è l’annuncio del Premier nazionale. E la chiusura sarà anche abbastanza prolungata… Torna l’incubo lockdown in una nazione europea: si tratta della Finlandia, il cui Premier ha annunciato una nuova chiusura finale in virtù di una curva epidemiologica in netta e preoccupante salita. I cittadini sono così chiamati a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021)-19, ritorna inin Finlandia: c’è l’annuncio del Premier nazionale. E lasarà anche abbastanza prolungata… Torna l’incuboin una nazione europea: si tratta della Finlandia, il cui Premier ha annunciato una nuovafinale in virtù di una curva epidemiologica in netta e preoccupante salita. I cittadini sono così chiamati a L'articolo proviene da Inews.it.

eucopresident : Felicissimo di poter lavorare di nuovo con Mario Draghi. Dobbiamo collaborare strettamente insieme per affrontare… - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo balzo dei positivi: sono 16.424, le vittime sono 318 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - mattinodipadova : Approvato dalla giunta il nuovo regolamento per i locali. L’assessore Bressa: «Dall’emergenza è nato un modello» - infoitinterno : Nuovo Dpcm Covid, Pasqua come Natale: calvario per le famiglie -