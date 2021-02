Costamp Group | depositato progetto di scissione delle attività immobiliari

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settoreautomotive, haoggi presso il RegistroImprese di Como – Lecco ildiparziale proporzionale. Ieri il CdA della società aveva approvato ladi natura immobiliare che confluiranno nella newcoReal Estate. “L’operazione mira ad ottenere un efficientamento della logistica e dei costi a questa relativi” epotrà così avere “una maggiore flessibilità a livello di utilizzo degli impianti produttivi, in quanto potrà più agevolmente valutare come strutturare la ...

