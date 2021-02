Coronavirus, 5 casi nell’Inter: positivi anche Marotta e Ausilio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inter, cinque casi di Covid: anche Marotta è risultato positivo al test per la ricerca del nuovo Coronavirus. L’Inter, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, rende noto di aver rintracciato cinque soggetti positivi al Coronavirus, tra cui anche Beppe Marotta e Ausilio. In tutto sono risultati positivi al test per la ricerca del nuovo Coronavirus un uomo dello staff tecnico e quattro dirigenti. Il nome del membro dello staff tecnico non è stato comunicato per la tutela della privacy. Per quanto riguarda i dirigenti, i soggetti risultati positivi sono Marotta, Ausilio, Alessandro Antonello e Angelo Cappellini. Inter, cinque ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inter, cinquedi Covid:è risultato positivo al test per la ricerca del nuovo. L’Inter, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, rende noto di aver rintracciato cinque soggettial, tra cuiBeppe. In tutto sono risultatial test per la ricerca del nuovoun uomo dello staff tecnico e quattro dirigenti. Il nome del membro dello staff tecnico non è stato comunicato per la tutela della privacy. Per quanto riguarda i dirigenti, i soggetti risultatisono, Alessandro Antonello e Angelo Cappellini. Inter, cinque ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 24/02/21 • Attualmente positivi: 389.433 • Deceduti: 96.666 (+318) • Dimessi/Guariti: 2.362.465 (+… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di tamponi effettuati, sono 3.310 i nuovi… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - infoitinterno : Coronavirus: in Toscana 1.374 nuovi casi. Era da novembre che non superavano quota 1.300 - SanMarino_RTV : #Covid19: oggi è il #VDay a #SanMarino. Intanto è ancora alta la saturazione della terapia intensiva, ferma all'83% -