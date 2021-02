Caos M5s | Dessì lascia | le polemiche intestine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Le tensioni all’interno del Movimento Cinque Stelle si fanno sempre più forti. Dopo le settimane difficili per la fiducia al governo Draghi, e all’indomani dell’ufficializzazione della lista dei sottosegretari, nel partito si manifesta tutto il malcontento dei suoi esponenti. Tra le voci che alimentano la polemica, quella di Stefano Buffagni, ex viceministro allo Sviluppo economico, che ha parlato di “mesi di gestione disastrosa del Movimento”.M5s, leSi accoda anche Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport, che su Facebook ha scritto: “Lo Sport non è stato delegato a nessuno, tra tre giorni scade la Riforma tanto attesa e dei ristori neppure l’ombra! E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola”. A margine dello stesso post, però, Spadafora ha messo a tacere le ...

paglialunga00 : RT @CarterNicK50: @paglialunga00 @ilriformista #M5Stalle nel caos: dopo Dessì anche Spadafora, Trizzino e Cataldi pronti a lasciare? https:… - CarterNicK50 : @NICOLACATAR @peraltro @ilriformista #M5Stalle nel caos: dopo Dessì anche Spadafora, Trizzino e Cataldi pronti a la… - CarterNicK50 : @claudiafusani @NICOLACATAR @tiscalinotizie @ilriformista #M5Stalle nel caos: dopo Dessì anche Spadafora, Trizzino… - CarterNicK50 : @paglialunga00 @ilriformista #M5Stalle nel caos: dopo Dessì anche Spadafora, Trizzino e Cataldi pronti a lasciare?… - Umbria_N_Web : “Disservizi e disagi nelle prenotazioni del vaccino” - De Luca (M5S) annuncia interrogazione: 'Posti esauriti e sit… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos M5s

... il Ministro degli Esteri si dice: ' Veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il'. ... Io rispetto tutto, ma l'assemblearismo estremo finisce solo per dare un'immagine di. Se si sta ...Ilregna sovrano. Non possiamo permettercelo, la vaccinazione " osserva - è l'unica arma che abbiamo contro il virus per tornare al più presto ad avere una vita normale". "Già in questo momento, ...Le tensioni all’interno del Movimento Cinque Stelle si fanno sempre più forti. Dopo le settimane difficili per la fiducia al governo Draghi, e ...Le tensioni all’interno del Movimento Cinque Stelle si fanno sempre più forti. Dopo le settimane difficili per la fiducia al governo Draghi, e ...