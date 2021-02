Call of Duty: Black Ops Cold War ha un grave bug che rende ingiocabile la Stagione 2 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Molti giocatori sono entusiasti di provare i nuovissimi contenuti disponibili nella Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War, ma sembra che un nuovo bug abbia impedito loro di giocare. I fan di Call of Duty hanno sperimentato la loro giusta quota di diversi bug e glitch nel corso degli anni e ora, uno nuovo di zecca sta influenzando i giocatori della Guerra Fredda. La Stagione 2 è iniziata con l'arrivo dell'aggiornamento del 24 febbraio, ma sembra che sia arrivato un nuovo bug che impedisce ai giocatori di unirsi al gioco. Scaricare l'aggiornamento della Stagione 2 di Black Ops Cold War è un processo enorme e che richiede tempo a causa delle dimensioni gigantesche del gioco. Purtroppo il nuovo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Molti giocatori sono entusiasti di provare i nuovissimi contenuti disponibili nella2 diofOpsWar, ma sembra che un nuovo bug abbia impedito loro di giocare. I fan diofhanno sperimentato la loro giusta quota di diversi bug e glitch nel corso degli anni e ora, uno nuovo di zecca sta influenzando i giocatori della Guerra Fredda. La2 è iniziata con l'arrivo dell'aggiornamento del 24 febbraio, ma sembra che sia arrivato un nuovo bug che impedisce ai giocatori di unirsi al gioco. Scaricare l'aggiornamento della2 diOpsWar è un processo enorme e che richiede tempo a causa delle dimensioni gigantesche del gioco. Purtroppo il nuovo ...

