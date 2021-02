Australia, approvata legge che richiede a facebook ed a Google di pagare le news (Di giovedì 25 febbraio 2021) facebook aveva imposto uno stop alla condivisione delle notizie delle testate giornalistiche Australiane come forma di pressione. Google aveva minacciato di abbandonare del tutto il Paese in caso di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021)aveva imposto uno stop alla condivisione delle notizie delle testate giornalistichene come forma di pressione.aveva minacciato di abbandonare del tutto il Paese in caso di ...

