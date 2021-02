Atalanta - Real: sul fallo di Freuler a Mendy rosso sbagliato che cambia tutta la partita (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se due indizi non fanno una prova, una catena di errori di questa portata condannano una direzione. È il caso dell'arbitro tedesco Stieler che ieri ha prima condizionato la partita con il rosso a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se due indizi non fanno una prova, una catena di errori di questa portata condannano una direzione. È il caso dell'arbitro tedesco Stieler che ieri ha prima condizionato lacon ila ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - fvsgrimes : @skadibkg miopia e astigmatismo gil gshow sarah #EliminacaoBBB #BBB21 #follotrick #ForaKarol atalanta real madri s… - BernKitozay : RT @aIIoonii: Atalanta vs Real Madrid (UEFA Champions League Ro16 1/2) Stadio di Bergamo, Bergamo, Italy Pics in 4K?? #UCL #HalaMadridYN… -