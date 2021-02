A Uomini e Donne una scelta inatteta e speciale che emoziona tutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. E le anticipazioni non mancano. Come sempre le talpe del Vicolo delle News danno le ultime notizie su quanto successo negli studi del programma di Maria de Filippi. Oggi in particolare ci concentriamo su una coppia, che a grande sorpresa, ha stupito tutti con una scelta inattesa. Ormai non esiste un vero format Uomini e Donne distinto tra trono classico e trono over, per cui può succedere di tutto e infatti, le anticipazioni ci rivelano che ieri c’è stata una scelta che ha visto protagonisti due volti molto amati di quello che era un tempo il trono over! Non una scelta finta come quella che Maurizio avrebbe dovuto fare tra Maria e Gemma ma, stando alle anticipazioni, una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di. E le anticipazioni non mancano. Come sempre le talpe del Vicolo delle News danno le ultime notizie su quanto successo negli studi del programma di Maria de Filippi. Oggi in particolare ci concentriamo su una coppia, che a grande sorpresa, ha stupitocon unainattesa. Ormai non esiste un vero formatdistinto tra trono classico e trono over, per cui può succedere di tutto e infatti, le anticipazioni ci rivelano che ieri c’è stata unache ha visto protagonisti due volti molto amati di quello che era un tempo il trono over! Non unafinta come quella che Maurizio avrebbe dovuto fare tra Maria e Gemma ma, stando alle anticipazioni, una ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - Agenzia_Ansa : Governo: sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le don… - carladiveroli : Una volta una femminista mi disse che la battaglia per la parità tra i sessi si sarebbe raggiunta quando in politic… - m4rika1 : RT @xattorneyx: Le vere scoperte di questa edizione sono stati solo loro. Un influencer milanese ariete ascendente esaurito Una pseudo cond… -