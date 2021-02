Tragedia: un uomo ha ucciso la propria moglie per questioni di eredità (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un uomo ha ucciso la propria moglie pochi giorni dopo averle fatto firmare un documento che lo avrebbe reso ricco nel caso in cui lei fosse morta. L’assassino, Raymond Hoadley (62 anni), è stato condannato all’ergastolo nel regno Unito per aver ucciso la moglie, Jackie Hoadley (58 anni). La donna era un’attivista per i diritti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unhalapochi giorni dopo averle fatto firmare un documento che lo avrebbe reso ricco nel caso in cui lei fosse morta. L’assassino, Raymond Hoadley (62 anni), è stato condannato all’ergastolo nel regno Unito per averla, Jackie Hoadley (58 anni). La donna era un’attivista per i diritti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

