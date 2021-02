Traffico Roma del 24-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Googleregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare al della Vittoria Napoli c’è locale Ci segnano l’incidente in viale Angelico all’intersezione con via Gabriele Camozzi disagi nella zona di Torrevecchia per la chiusura dell’omonima strada tra via Cesare Lombroso via Moneglia inevitabili le ripercussioni sulle strade adiacenti prenoti lavori sul viadotto della Magliana ci sono quelle sullaFiumicino tra l’uscita Magliana Vecchia Trastevere via del Cappellaccio Naturalmente in ...