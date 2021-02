The globalist agenda is real, man - made and dangerous: The great friendship between the Great Reset and the Covid - 19 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 7,07 function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('... Leggi su stranotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 7,07 function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('...

the_highsparrow : RT @Lucrezi97533276: Occhetto spietato con Renzi: 'La crisi del Governo Conte è il lavoro di un serial killer' - The_Globalist_ : @NaliOfficial @tvsorrisi Non vedo l'ora di sentirla ?? - The_Globalist_ : RT @NaliOfficial: “Ma l’ultima volta è sacra L’ultimo bacio in strada Tu scrivimi tra un’ora Serviranno ancora Dieci ultime volte” #DIECI i… - Soffiodivoce : @AscDigiacomo @The_Globalist_ È sicura quindi come cosa? - AscDigiacomo : @Soffiodivoce @The_Globalist_ Sì sanremo è in mondovisione quindi il sito della rai si sblocca per quelle serate. -