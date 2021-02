Sanremo 2021, Amadeus svela a ‘Chi’ tutti i segreti del suo Festival: “Mi piace che sia imprevedibile!” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ tutto pronto, o quasi! Tra meno di una settimana si riaccenderanno le luci sul Festival di Sanremo e il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus ne ha approfittato per fare il punto della situazione attraverso le pagine del settimanale Chi. Amadeus non si è mai risparmiato in questi lunghi e difficili mesi di preparazione, ci ha sempre messo la faccia nonostante le difficoltà organizzative riscontrate più volte e dovute alla pandemia ancora in corso, e anzi ha cercato di portare anche più cantanti sul palco, allargando la cerchia dei Big a 26 nomi: Ho aumentato il numero dei cantanti per dare un segnale di rinascita: dopo un anno molti artisti potranno esibirsi per la prima volta dal vivo con un’orchestra. Nella scelta degli artisti mi sono fatto guidare dalle emozioni che mi trasmettevano le ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ tutto pronto, o quasi! Tra meno di una settimana si riaccenderanno le luci suldie il conduttore e direttore artistico della kermesse canorane ha approfittato per fare il punto della situazione attraverso le pagine del settimanale Chi.non si è mai risparmiato in questi lunghi e difficili mesi di preparazione, ci ha sempre messo la faccia nonostante le difficoltà organizzative riscontrate più volte e dovute alla pandemia ancora in corso, e anzi ha cercato di portare anche più cantanti sul palco, allargando la cerchia dei Big a 26 nomi: Ho aumentato il numero dei cantanti per dare un segnale di rinascita: dopo un anno molti artisti potranno esibirsi per la prima volta dal vivo con un’orchestra. Nella scelta degli artisti mi sono fatto guidare dalle emozioni che mi trasmettevano le ...

