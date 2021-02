Nuove limitazioni sulle seconde case | chi può andare e chi no

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Spostamenti verso le, leregole alla luce del decreto del 22 febbraio, il primo del governo Draghi per quanto riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria. Il primo decreto del governo Draghi sull’emergenza coronavirus interviene sugli spostamenti e cambia le regole per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le. Alla luce del provvedimento del 22 febbraio, infatti, non tutti potranno raggiungere la seconda abitazione e non sempre., leregole dopo il primo decreto del Governo Draghi sull’emergenza coronavirus In base al decreto approvato in Consiglio dei Ministri nella mattinata del 22 febbraio, la possibilità di raggiungere la seconda casa dipende dal colore della nostra Regione di ...