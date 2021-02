Milan | Pioli | “Contro la Stella Rossa non possiamo permetterci di gestire la partita”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildomani San Siro riceve lae, dopo il 2-2 dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, c'è una qualificazione da conquistare. Sarà unadelicata, da affrontare con la giusta cattiveria, per tornare al successo dopo tre partite. Alla vigilia, Mister Stefanoe Rafael Leão hanno presentato la sfida in conferenza stampa, con le loro parole trasmesse in diretta su ACOfficial App eTV:IL CAMMINO EUROPEO"È stato un percorso complicato, è normale avere delle difficoltà ma siamo riusciti a superarle. Domani abbiamo un piccolo vantaggio ma nondila. Dovremo fare una prestazione attenta e di qualità per passare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

è come Mister Wolf: dà una soluzione, rimedia al "casino", a volte mette una pezza ai suoi stessi errori. Alè già successo una volta, dopo i cinque schiaffi dell'Atalanta a dicembre 2019.L'allenatore delin conferenza: "Ho le risorse per tenere alto il livello anche giocando così spesso. Ibra a Sanremo? Lo motiverà ancora di più" Stefano, allenatore del, ha presentato la partita di Europa League con la Stella Rossa in conferenza stampa. Servirà tanta qualità per passare il turno. Era giusto non sorridere dopo il derby, ...Offerta Speciale, sconto del 56%. In occasione della ripartenza delle coppe europee puoi leggere il tuo quotidiano sportivo a soli 23 centesimi al giorno! Offerta valida solo fino ...Le ultime notizie sul Milan. Durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa, Stefano Pioli ha fatto il punto sul momento della squadra ...