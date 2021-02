"Mi insultavano, ora sono contento". Prodi si auto-umilia, e anche Floris gli ride in faccia: "Beh..." | Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Mi insultavano, oggi sono contento". Romano Prodi strappa un sorriso stupito anche a Giovanni Floris. A DiMartedì su La7 si parla di Lega e Movimento 5 Stelle e del loro per nulla scontato appoggio al governo di unità nazionale di Mario Draghi. E il Professore, uno dei "padri" dell'ingresso dell'Italia nell'Unione europea, è talmente onesto da rasentare l'auto-umiliazione. "Due anni fa dicevano che l'Italia era a rischio per il populismo", ricorda a proposito della vittoria alle elezioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio e dell'inedito governo gialloverde con Giuseppe Conte. Da allora, però, molte cose sono cambiate. I 5 Stelle hanno sostenuto l'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E soprattutto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Mi, oggi". Romanostrappa un sorriso stupitoa Giovanni. A DiMartedì su La7 si parla di Lega e Movimento 5 Stelle e del loro per nulla scontato appoggio al governo di unità nazionale di Mario Draghi. E il Professore, uno dei "padri" dell'ingresso dell'Italia nell'Unione europea, è talmente onesto da rasentare l'zione. "Due anni fa dicevano che l'Italia era a rischio per il populismo", ricorda a proposito della vittoria alle elezioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio e dell'inedito governo gialloverde con Giuseppe Conte. Da allora, però, molte cosecambiate. I 5 Stelle hanno sostenuto l'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E soprattutto, ...

