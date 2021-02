Mara Carfagna, FI e Lega si contendono il posto di vicepresidente della Camera: tutto da giocare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non c’è ancora accordo nella maggioranza di governo sul nuovo vicepresidente della Camera da nominare al posto di Mara Carfagna, che è diventata ministro del governo Draghi. Le tensioni, soprattutto tra Forza Italia e la Lega, sarebbero davvero difficili da superare. L’elezione per il successore avverrà oggi: tante le indiscrezioni a riguardo. leggi —> Morto Antonio Catricalà, si è suicidato con un colpo di pistola Nuovo vicepresidente Camera: FI e Lega si contendono il posto di Mara Carfagna Silvio Berlusconi porrebbe perdere la vicepresidenza della Camera in favore di Matteo Salvini. Il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non c’è ancora accordo nella maggioranza di governo sul nuovoda nominare aldi, che è diventata ministro del governo Draghi. Le tensioni, soprattra Forza Italia e la, sarebbero davvero difficili da superare. L’elezione per il successore avverrà oggi: tante le indiscrezioni a riguardo. leggi —> Morto Antonio Catricalà, si è suicidato con un colpo di pistola Nuovo: FI esiildiSilvio Berlusconi porrebbe perdere la vicepresidenzain favore di Matteo Salvini. Il ...

mara_carfagna : La decontribuzione del 30% per le aziende che operano al Sud è a regime. @INPS_it ha risposto alle sollecitazioni d… - msgelmini : Grazie ad @Antonio_Tajani per aver organizzato questo pomeriggio un momento di confronto (a distanza) con… - FComellini : RT @Servidori: Ministero per la Disabilità e Inclusione Digitale - STiburzio : @amodio_enzo @Yaledioma0 @Mr_Biron @mara_carfagna @uolller @INPS_it Concordo. Il Sud è penalizzato per infrastruttu… - Py_FeS2 : RT @msgelmini: Grazie ad @Antonio_Tajani per aver organizzato questo pomeriggio un momento di confronto (a distanza) con @renatobrunetta @m… -