Live-Non è la d’Urso a rischio chiusura. Al suo posto potrebbe arrivare Bonolis (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il programma Live-Non è la d’Urso rischierebbe di chiudere per bassi ascolti: si pensa ad un rimpiazzo con Paolo Bonolis Live-Non è la d’Urso sarebbe a rischio chiusura anticipata e al suo posto potrebbe arrivare Paolo Bonolis. Stando a quanto riporta Dagospia, il programma domenicale di Barbara d’Urso avrebbe le ore contate fino a fine marzo. Dunque potrebbe chiudere in largo anticipo rispetto a quanto stabilito dai palinsesti televisivi. Il motivo pare che siano gli ascolti troppo bassi per la rete Mediaset, i quali vacillano tra il 10 e il 12 % di share. A quanto pare, nemmeno l’ospitata dell’ex portavoce dell’ex premier Conte, Rocco Casalino ha aiutato a ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il programma-Non è larischierebbe di chiudere per bassi ascolti: si pensa ad un rimpiazzo con Paolo-Non è lasarebbe aanticipata e al suoPaolo. Stando a quanto riporta Dagospia, il programma domenicale di Barbaraavrebbe le ore contate fino a fine marzo. Dunquechiudere in largo anticipo rispetto a quanto stabilito dai palinsesti televisivi. Il motivo pare che siano gli ascolti troppo bassi per la rete Mediaset, i quali vacillano tra il 10 e il 12 % di share. A quanto pare, nemmeno l’ospitata dell’ex portavoce dell’ex premier Conte, Rocco Casalino ha aiutato a ...

fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - fanpage : Merkel: “Non mi vaccinerò con AstraZeneca, ma è un prodotto affidabile” - PillaPaladini : RT @lucianocapone: Live - Non è il Pd - drinkthiscola : Raga che è sta roba dell hashatag usato da giulia? Non sto seguendo il live non ho voglia di guardare lo show #prelemi -