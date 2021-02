L’agenda magica del Liceo Classico Francesco De Sanctis

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un dono multimediale dal titolo “Liberis Manibus” che ci permette, ogni giorno, attraverso un codice Qr di sfogliare o ascoltare un libro della biblioteca. Di Olga Chieffi La vita di una biblioteca si costruisce inevitabilmente in relazione al contesto: non può esimersi dal leggere e accompagnare l’evoluzione della società, per coglierne richieste e risorse, per declinare in modo efficace la propria attività culturale. IlDe” di Salerno, ha festeggiato con una splendida agenda interattiva i vent’anni di vita della propria biblioteca, un contenitore pubblico, uno scaffale aperto a tutti, un passo avanti nella direzione della democratizzazione della conoscenza, dell’accesso alle informazioni, del pluralismo e della laicità del sapere. Pronunciare la parola biblioteca, cuore pulsante del ...