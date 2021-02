Isola dei Famosi 2021 | svelati i concorrenti | ecco chi sono con un paio di nomi che faranno discutere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo slittamenti e problemi logistici: habemus “L’dei”. Il reality prodotto da Banijay sbarcherà su Canale 5, salvo colpi di scena, venerdì 12 marzo e, come avvenuto per il Grande Fratello Vip, andrà in onda due giorni a settimana, occupando anche il lunedì sera subito dopo “Striscia la notizia”. Alla conduzione il debutto di Ilary Blasi che ritorna alla guida di un programma su Canale 5, quasi un anno e mezzo dopo il deludente “Eurogames”. Per il ruolo di inviato erano circolati diversi: da Elenoire Casalegno a Aurora Ramazzotti, da Can Yaman a Giulio Berruti, da Andreas Muller a Tommaso Zorzi. Alla fine occuperà questo ruolo l’ex nuotatore, da tempo prestato alla tv, Massimiliano Rosolino. Ad affiancare in studio la Blasi ci saranno due opinioniste: si punta sulla vivacità e l’imprevedibilità di Elettra Lamborghini, ...