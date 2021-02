Isola dei Famosi 2021, il cast non piace ai social: ecco perché (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’esordio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 si avvicina e in queste ore è stato svelato in anteprima il cast che sbarcherà in Honduras. I nomi che faranno parte del reality show, tuttavia, non hanno entusiasmato e il web – in primis il pubblico sui social – è insorto contro gli autori. In effetti, i nomi circolati nelle ultime settimane promettevano bene, ma nel cast ne sono apparsi pochi. In più sono state confermate le assenza di due personaggi molto attesi: Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. Svelato il cast dell’Isola dei Famosi 2021 In queste ore è emerso il cast che farà parte della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sono 15 naufraghi, ai quali ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’esordio della nuova edizione dell’deisi avvicina e in queste ore è stato svelato in anteprima ilche sbarcherà in Honduras. I nomi che faranno parte del reality show, tuttavia, non hanno entusiasmato e il web – in primis il pubblico sui– è insorto contro gli autori. In effetti, i nomi circolati nelle ultime settimane promettevano bene, ma nelne sono apparsi pochi. In più sono state confermate le assenza di due personaggi molto attesi: Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. Svelato ildell’deiIn queste ore è emerso ilche farà parte della nuova edizione dell’dei. Sono 15 naufraghi, ai quali ...

