Infortunati Juventus, da Arthur a Dybala: come stanno e quando torneranno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Infortunati Juventus – Infermeria piena per la Juventus che, da Arthur fino a Cuadrado, deve fare a meno di calciatori importanti. Per quanto riguarda Arthur, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, l’ex Barcellona si starebbe sottoponendo a terapie con onde d’urto per evitare l’intervento. Le cure termineranno la prossima settimana e soltanto dopo si saprà se le onde d’urto focali avranno avuto l’effetto desiderato e il calciatore tornerà a disposizione di Andrea Pirlo. Arthur intanto fa gli straordinari: si allena in palestra e piscina con la ferrea volontà di tornare in tempo per il ritorno contro il Porto. Infortunati Juventus, le condizioni degli indisponibili Attenzione anche alle condizioni di Paulo Dybala. Sembrava che la Joya ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 febbraio 2021)– Infermeria piena per lache, dafino a Cuadrado, deve fare a meno di calciatori importanti. Per quanto riguarda, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, l’ex Barcellona si starebbe sottoponendo a terapie con onde d’urto per evitare l’intervento. Le cure termineranno la prossima settimana e soltanto dopo si saprà se le onde d’urto focali avranno avuto l’effetto desiderato e il calciatore tornerà a disposizione di Andrea Pirlo.intanto fa gli straordinari: si allena in palestra e piscina con la ferrea volontà di tornare in tempo per il ritorno contro il Porto., le condizioni degli indisponibili Attenzione anche alle condizioni di Paulo. Sembrava che la Joya ...

